Victor Osimhen için Alman basınından ayrılık iddiası!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Geçtiğimiz günlerde Victor Osimhen'in İngiliz bir aracıyla Bayern Münih'e önerildiği haberleri basında yer almıştı.

Bayern Münih'in ise Harry Kane nedeniyle bu transferi düşünmediği belirtilmişti.

Alman basını, Victor Osimhen ve Galatasaray için çarpıcı bir iddia ortaya attı.

GALATASARAY SATIŞA AÇIK

Sport Bild'in haberine göre; Galatasaray, Victor Osimhen'in satışına açık konumda.

Haberde sarı kırmızılıların, transfer yapabilmek için sıcak paraya ihtiyacı olduğu vurgulandı.

BAYERN'E GİTMEYE KARŞI ÇIKMAYACAK

Victor Osimhen ise Bayern Münih'e transfer olmaya karşı çıkmayacağı iddia edildi.

Ayrıca 27 yaşındaki futbolcunun, Alman devine gitme ihtimali olursa Galatasaray'ın bu transfere izin vereceği belirtildi.

Tecrübeli oyuncu, Suudi Arabistan kulüplerine kapısı kapattı.

57 MAÇTA 57 GOLLÜK KATKI

2029 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 57 maçta 49 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.