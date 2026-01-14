Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri'ni tek golle geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Kupası’nda grup maçlarının heyecanı yaşanıyor.

C Grubu’nun 2. haftasında Efe İnanç'ın çalıştırdığı 2. Lig takımı Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, hakem Turgut Doman'ın düdük çaldığı müsabakada Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, konuk olduğu rakibini ikinci yarıda bulduğu golle 1-0'lık skorla mağlup etti.

GALİBİYET GOLÜ TALISCA'DAN

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 82. dakikada Anderson Talisca kaydetti.

Fenerbahçe, Anderson Talisca ile iki kez, Dorgeles Nene ile de bir kez direğe takıldı.

FENERBAHÇE, İLK KEZ KAZANDI

Türkiye Kupası'na Beşiktaş mağlubiyeti ile başlayan Fenerbahçe, bu sonucun ardından kupa ilk kez kazandı ve puanını 3 yaptı.

Beyoğlu Yeni Çarşı'nın ise kupada puanı bulunmuyor.

SIRADAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, kupadaki bir sonraki maç haftasında sahasında Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.

Sarı-lacivertliler, ligde ise pazar günü Alanyaspor deplasmanına gidecek.

Beyoğlu Yeni Çarşı, kupanın bir sonraki haftasında Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.

CANLI ANLATIM

Maç sonucu: Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri 0-1 Fenerbahçe

90' Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın golü ofsayt nedeniyle değer kaznmadı.

89' Fenerbahçe'de Mert Müldür sarı kart gördü.

89' Fenerbahçe'de Jhon Duran kenara gelirken Alaettin Ekici oyunda.

87' Beyoğlu Yeni Çarşı'da Murat Arda Ayhan, yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

84' Beyoğlu Yeni Çarşı'da Burak Yamaç, rakibine müdahalesi sonrası sarı kart gördü.

82' Fenerbahçe'de Anderson Talisca, ceza yayında önünü boşalttı ve sol köşeye sert bir şutla takımını öne geçirdi.

82’ Gol… Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri 0-1 Fenerbahçe (Talisca)

81' Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'ın sol kanattan çevirdiği top farkla auta gitti. Pozisyonun ardından Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi.

78' Beyoğlu Yeni Çarşı'da Arif Emre savunmadaki boşluğa yaptığı koşuda toplu buluştu ve kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sert bir şut çıkar ancak Mert Günok hızlı bir refleksle topu çeldi.

75' Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski ortası herkesi aşarak auta gitti.

72' Beyoğlu Yeni Çarşı'da 56. dakikada oyuna giren Emre Burgaz sakatlığı sebebiyle devam edemiyor. Yerine Emre Can Yeşilöz oyunda.

69' Fenerbahçe takım halinde Beyoğlu Yeni Çarşı yarı sahasında boşluk arıyor.

67' Beyoğlu Yeni Çarşı'da Ali Eren İyican ve Alperen Yılmaz oyundan çıkarken Arif Emre Eren ve Göktan Işılak oyunda.

64' Fenerbahçe'de İsmail Yüksek kenara gelirken Matteo Guendouzi oyunda.

62' Fenerbahçe'de Dorgeles Nene ceza sahası içi sol çaprazdan sert vurdu. Top direkten döndü ardından savunma uzaklaştırdı.

59' Beyoğlu Yeni Çarşı'da kaleci Beytullah bir sakatlık yaşadı ve kendini yere bıraktı.

56' Beyoğlu Yeni Çarşı'da Arda Çeşmebaşı oyundan çıkarken Emre Burgaz oyunda.

54' Fenerbahçe'de Talisca sağ çaprazdan savunmadan sıyrılarak ceza sahasına girdi ve sert bir şut çıkardı. Top adeta üst direkte patladı.

51' Fenerbahçe ayağa kısa paslarla geriden oyun kurmak istiyor.

49' Beyoğlu Yeni Çarşı'da Alhan yerden pasını ceza sahası sağ tarafına gönderdi. Mustafa'nın gelişine şutu savunmada Yiğit Efe Demir'den sekti.

46' Beyoğlu Yeni Çarşı'da Eren Büyükbaş yerine Barış Zeren oyunda.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri 0-0 Fenerbahçe

42' Köşe vuruşunda savunmadan seken topa İsmail Yüksek röveşata vurdu. Top sekere auta gitti.

40' Oğuz Aydın'ın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı sert vuruşu Beytullah kornere çeldi.

37' Fenerbahçe topa mutlak hakim olan taraf. Maç adeta Beyoğlu Yeni Çarşı yarı sahasında geçiyor.

34' Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın yayın gerisinden yaptığı sert vuruş adeta direği sıyırdı.

32' Beyoğlu Yeni Çarşı'da Sedat, orta alanda Fred'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Karar faul.

29' Turgut Doman pozisyonu izledi ve penaltıyı iptal etti.

28' VAR odasından uyarı geldi! Maçın hakemi pozisyonu izleyecek.

27' Maçın hakemi Turgut Doman, VAR ile iletişim halinde. Penaltı pozisyonu inceleniyor.

26' Fenerbahçe'de Jhon Duran, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yapılan müdahale sonrası yerde kaldı. Karar penaltı.

24' Fenerbahçe'de Musaba sakatlık sebebiyle oyundan çıktı. Mert Müldür oyuna giren isim.

22' Fenerbahçe çok net kaçırdı... Çağlar'ın uzun pasında ceza sahasında topu kontrol eden Talisca kaleci ile karşıya kaldı. Yerden vurulunu Beytullah çeldi. Seken topa Musaba gelişine vurdu. Çizgi üstünde Burak Yamaç topu çıkardı.

20' Beyoğlu Yeni Çarşı'nın organize kullandığı köşe vuruşunda. Yayda topla buluşan Eren'in şutu yandan auta gitti.

17' Sol kanatta Oğuz Aydın'ın kullandığı korneri kaleci çift yumrukla uzaklaştırdı.

15' Savunma arkasına sarkan Talisca topu ayağından kaçırınca kaleci Beytullah topu kontrol etti.

12' Talisca karşı karşıya kaçırdı... Szymanski'nin ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Talisca'nın şutunu Beytullah harika çıkardı.

10' Sol kanattan son çizgiye Musaba'nın ortasında Talisca müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaptı. Top az farkla auta gitti.

8' Fenerbahçe gole yaklaştı... Serbest vuruşta Talisca'nın falsolu enfes şutuna kaleci Beytullah parmaklarının ucuyla dokundu ve top direkten döndü.

7' Fenerbahçe'de Talisca kaleyi cepheden gören noktada yerde kaldı. Karar faul.

5' Köşe vuruşunda savunmadan seken topa yaklaşık 30 metreden sert vuran Fred'in şutunda kaleci Beytullah topu çıkardı.

3' Fenerbahçe ayağa kısa paslarla oyun kurmak istiyor.

1' Maç başladı.