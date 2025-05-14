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Haber Merkezi

Futbolda 63. Türkiye Kupası, Trabzonspor ile Galatasaray arasında yarın Gaziantep Stadı'nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak.

Bu kritik maç öncesinde ise ortaya bir hayli renkli görüntüler çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Kupası finalindeki Trabzonspor - Galatasaray finali öncesi Gaziantep'te taraftarlarla birlikte horon çekti.

"GAZİANTEP'TE DOSTLUK HORONU"

TFF bu anları, "Gaziantep'te dostluk horonu" açıklamasıyla paylaştı.