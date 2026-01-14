Mert Günok, Fenerbahçe'de eldiveni aldı

- Mert Günok, Fenerbahçe'ye dönüş yaparak Beyoğlu Yeni Çarşı maçında 3882 gün sonra sahaya çıktı.
- Fenerbahçe altyapısında yetişen Günok, farklı takımlarda geçirdiği yılların ardından eski takımına döndü.
- Deneyimli kaleci, Fenerbahçe'yle sahaya çıkışını 11 yıl 7 ay 15 gün sonra gerçekleştirdi.
Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaştı.
Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı milli file bekçisi Mert Günok, yıllar sonra yeniden kaleyi aldı.
YILLAR SONRA FORMASINA KAVUŞTU
Fenerbahçe altyapısında futbola başlayan ve sonrasında A takıma yükselen Mert Günok, son olarak 30 Mayıs 2015'te Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa maçında ilk 11'de forma giyip ardından Fenerbahçe'yle yollarını ayırmıştı.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Bursaspor, Başakşehir ve Beşiktaş formalarını giyen deneyimli file bekçisi, Beyoğlu Yeni Çarşı maçıyla 11 yıl 7 ay 15 gün sonra sarı-lacivertli formayı sırtına geçirdi.
Süper Kupa'da kadroda yer alan ancak görev yapamayan Mert Günok, Beyoğlu Yeni Çarşı maçıyla formasına kavuştu.