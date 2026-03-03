Nuri Şahin: Kupa bizim için bitti

Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 4-2'lik skorla mağlup ederek grup ikincisi olarak çeyrek finale yükseldi.

Kupaya veda eden Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Maç hakkında Nuri Şahin, "Çok üzgünüm. İlk yarı enteresan şekilde tedirgin bir oyun vardı. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtamadık. Neticesinde de 1-0 yenik ayrıldık ilk yarıdan. İkinci yarı tamamen domine ettiğimiz bir 25 dakika var. Orada öne de geçtik. Bizim takım iyi bir seviyede ama en üst seviyeyi oynamak istiyorsak, kırılma anları doğru oynamamız lazım. Daha gelişmemiz gereken konular var. O seviyeyi yakalayacağız, detayları daha iyi oynamamız lazım. Kırmızı karttan sonra iki bireysel hatadan goller yedik. Yazık oldu. Önümüze bakacağız. Kupa bizim için bitti. Ligden Avrupa'ya gitmek için her şeyi yapacağız. Gönül isterdi ki kupayı alalım. Lige odaklanıp, ligden Avrupa'ya gitmeyi çabalayacağız. Maçın kırılma anı, yediğimiz 2. gol. Kırmızı kartı da yedik." ifadelerini kullandı.

"ARTIK LİGE ODAKLANACAĞIZ"

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktör Nuri Şahin, "İlk yarı çok kötü bir oyun daha doğrusu tedirgin bir oyun vardı. İlk 5 dakika fena başlamadık ama yediğimiz golden sonra hiç istediğimiz gibi oynayamadık. İkinci yarı 25-30 dakika domine ettik. Maçın kırılma anı yediğimiz 2. gol ve kırmızı karttı. Bu tarz güçlü takımlara karşı 90-95 dakika iyi oynaman gerekiyor. İyi bir yoldayız. Son eşiği atlamamız lazım. Kupadan elendik, Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Artık lige odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

"İLK YARIDA ÇOK AÇIK VERMEDİK"

İlk yarıyı iki takım arasında domine eden bir tarafın olmadığını belirten Şahin, "İlk yarıda çok açık verdiğimiz düşünmüyorum, golü de duran toptan yedik. İlk yarıda kendi oyunumuzu sahaya yansıtamadık. İlk yarıyı domine eden olmadı. Oynayabileceğimiz alanlar vardı, onları oynamadık. Konya maçı daha farklıydı açıkçası. Onların baskısını kıramamıştık, iki maçı ayrı tutmak lazım. Bazı rakiplere karşı bazı günlerde 3 puan alabiliyorsun ama Başakşehir olarak zirvedeki takımların arasına girmek istiyorsak maçın her anını iyi oynamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.