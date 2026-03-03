Renato Nhaga: Herkes beni çok destekliyor

Galatasaray, Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta ve son hafta maçında konuk olduğu Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Galatasaray'da ilk golünü atan genç orta saha Renato Nhaga, maç sonu açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUM"

İlk golü hakkında Renato Nhaga, "Çok mutluyum. İlk tam maçımı oynadım, ilk golümü attım. Taraftar bana hep destek oluyor. Çok çalışıyorum, bu durum beni motive ediyor. Kulübüme geldiğimden beri herkes beni çok destekliyor." dedi.

"TEK TEK BAKACAĞIZ"

Gelecek maçlar için Nhaga, "Önümüzdeki maçlar çok zor ama tek tek bakacağız. Şu an en önemli maç, Beşiktaş maçı." ifadelerini kullandı.

"HER GÜN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Renato Nhaga, bir gol attığı maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum, çok büyük bir kulübe geldim. Burada oynayabildiğim ve takımıma yardımcı olabildiğim için de çok mutluyum. Profesyonel olarak benim için çok kıymetli bir şans bu. Ben de ona göre çalışıyorum ve her gün çalışmaya devam edeceğim." dedi.

"DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIM"

Galatasaray kariyerindeki ilk golünü attığı için çok mutlu olduğunu anlatan Nhaga, "Tabii ki çok daha fazlasının gelmesini isterim, bunun için daha fazla çalışacağım." ifadelerini kullandı.

RENATO NHAGA SİFTAHI YAPTI

Sarı-kırmızılıların devre arasında Portekiz temsilcisi Casa Pia’dan 6 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Renato Nhaga, Galatasaray formasıyla ilk golünü attı.

Alanyaspor mücadelesine ilk 11’de başlayan Gine-Bissaulu 18 yaşındaki orta saha, 29’uncu dakikada takımının 2’nci golünü kaydeden isim oldu.

İlk kez sarı-kırmızılı formayla çıktığı maçta gol sevinci yaşayan Nhaga, ilk maçına ise Süper Lig’in 22’nci haftasındaki Eyüpspor mücadelesinde çıkmıştı.