Victor Osimhen'den Günay Güvenç'e destek paylaşımı

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde mücadele ettiği Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup oldu ve elendi.

Galatasaraylı taraftarlar, Gençlerbirliği maçında ıslıklanan kaleci Günay Güvenç'e müsabakanın ardından destek verdi.

Barış Alper Yılmaz ile birlikte soyunma odasından gelen Günay için taraftarlar, "Bu taraftar seninle gurur duyuyor" tezahüratı yaptı.

OSIMHEN'DEN GÜNAY'A DESTEK

Günay Güvenç'e destek veren Victor Osimhen, takımın arkadaşına sahip çıktı.

Osimhen, Günay için yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Günay Güvenç'in yanındayız. Tek bir an bir futbolcuyu tanımlamaz; hatalar futbolun bir parçasıdır. Bu hatalar, onun takıma kattığı çabanın, bağlılığın ve tutkunun asla önüne geçemez.



Futbol inişler ve çıkışlarla dolu bir oyundur; asıl önemli olan, bu anlara nasıl tepki verdiğimiz ve birbirimize nasıl destek olduğumuzdur.



Taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ederiz.