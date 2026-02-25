Abone ol: Google News

2026 Kupa Voley Dörtlü Final'in tarihleri ve yerleri belli oldu

2026 Kupa Voley Dörtlü Final kadınlarda Ankara'da erkeklerde Eskişehir'de oynanacak.

2026 Kupa Voley Dörtlü Final kadınlar ve erkekler organizasyonlarının tarih ile oynanacağı salonlar belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre kadınlarda Dörtlü Final müsabakalarına 24-25 Mart tarihlerinde başkentteki Ankara Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

ERKEKLER ESKİŞEHİR'DE OYNAYACAK

Erkekler kategorisinde ise Dörtlü Final, 6-7 Nisan tarihlerinde Eskişehir'deki ESTÜ Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

