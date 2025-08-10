A Milli Erkek Voleybol Takımı, Macaristan'a set vermedi

2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri A Grubu üçüncü maçında Macaristan ile A Milli Erkek Voleybol Takımı karşı karşıya geldi.
Continental Arena'da oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla milliler oldu.
Milliler, dördüncü maçında 13 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00'de Malatya'da Danimarka'yı konuk edecek.
70 DAKİKA SÜRDÜ
Macaristan: Szalai, Boldizsar, Toth, Horvath, Garan, Varga (Kiss, Török, Peter, Kecskemeti)
Türkiye: Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül (Beytullah Hatipoğlu, Berk Dilmenler, Ahmet Tümer, Abdulsamet Yalçın, Muhammed Kaya)
Setler: 16-25, 17-25, 15-25
Süre: 70 dakika