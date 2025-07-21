Abone ol: Google News

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi Finalleri için Polonya'ya gitti

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalde Japonya ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, maç için Polonya'ya gitti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
21.07.2025 14:42
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi Finalleri için Polonya'ya gitti

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi Final müsabakaları için Polonya'ya gitti.

Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre milli takım, 23-27 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek organizasyonun çeyrek finalinde Asya temsilcisi Japonya ile karşılaşacak.

RAKİP JAPONYA

Türkiye-Japonya müsabakası 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.30'da Atlas Arena'da oynanacak. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL RAKİPLER

Milliler, rakibini elemesi halinde yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

ADAY KADRO

Pasörler: Dilay Özdemir, Cansu Özbay

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge.

Eshspor Haberleri