Alexandra Frantti, Darta Bevo maçının kadrosunda yer almayacak

- Alexandra Frantti, sakatlık nedeniyle Darta Bevo maçında oynayamayacak.
- Galatasaray Kulübü, Frantti'nin omuz sakatlığı geçirdiğini açıkladı.
- Maç, saat 19.30'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak.
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, oyuncularından Alexandra Frantti'nin sakatlığı nedeniyle CEV Kupası'nda bu akşam oynanacak Darta Bevo maçının kadrosunda yer almayacağını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray Kadın Voleybol Takımı oyuncularımızdan Alexandra Frantti, pazartesi günü gerçekleştirilen antrenmanda yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle Darta Bevo Roeselare maçı kadrosunda yer almayacaktır. Oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili detaylı açıklama ilerleyen günlerde kamuoyunun bilgisine sunulacaktır." ifadeleri kullanıldı.
GALATASARAY, DARTA BEVO'YU KONUK EDECEK
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak Galatasaray-Darta Bevo mücadelesi, saat 19.30'da başlayacak.