Eczacıbaşı, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

Voleybol Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasında Eczacıbaşı ile Aydın Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, ev sahibi takım oldu. Eczacıbaşı, rakibini 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Aydın temsilcisi, bu sonuçla Bahçelievler Belediyespor'dan sonra Sultanlar Ligi'ne veda eden ikinci takım oldu.

151 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim

Eczacıbaşı: Meliha Diken, Maglio, Dilay Özdemir, Plummer, Bengisu Aygün, Smrek (Tuna Aybüke Özel, Stysiak, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Ebrar Karakurt)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gizem Mısra Aşçı, Grajber, Seher Aksoy, Tikhomirova, Mijatovic, Beliz Başkır (Gizem Çerağ Düzeltir, Fatma Şekerci, İlarya Zararsız, Hilal Kocakara, Selen Köse, Nisan Barut)

Setler: 23-25, 25-22, 24-26, 25-19, 15-11

Süre: 151 dakika (34, 36, 33, 27, 21)