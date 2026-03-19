Fenerbahçe, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, İtalya'nın Savino Del Bene ekibini 3-1 yendi. İlk maçı 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, altın sette rakibine 15-13 yenilerek elendi.
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında İtalyan ekibi Savino Del Bene ile karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada temsilcimiz Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup etti ve mücadeleyi altın sete taşıdı.
FENERBAHÇE VEDA ETTİ
Altın sette rakibine 15-13'lük skorla mağlup olan sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
137 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Oliver Quillet (Fransa), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)
Fenerbahçe: Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem (Gizem Örge(L), Cristina, Bedart, Arelya Karasoy, Milenkovic)
Savino Del Bene: Bechis, Skinner, Nwakolor, Antrepova, Bosetti, Weitzel (Castillo(L), Ruddins, Mancini, Franklin)
Setler: 32-30, 19-25, 25-13, 27-25
Altın set: 13-15
Süre: 137 dakika (35, 24, 27, 34, 17)