Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında zorlanmadı

Haber Merkezi

Voleybol Efeler Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Voleybol Efeler Ligi'nin 23. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

İBB Cebeci Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.

100 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: İBB Cebeci

Hakemler: Seçkin Yener, Onur Coşkun

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Eyüp Ensar Demirbiler, Gunter, Nascimento, Furkan Dur, Özgür Benzer (Fatih Yörümez, Batu Ercan Akbaba, Cardoso, Bardarov, Kerem Süel)

Fenerbahçe: Gomez, Ngapeth, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Halit Kurtuluş (Caner Dengin, Burutay Subaşı, Marttilla, Mirza Lagumdzija)

Setler: 22-25, 27-29, 24-26

Süre: 100 dakika (29, 38, 33)

