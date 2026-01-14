Galatasaray, Darta Bevo'ya şans tanımadı

- Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Belçika temsilcisi Darta Bevo'yu 3-1 yenerek play-off turuna yükseldi.
- İlk maçı da 3-0 kazanan sarı-kırmızılılar, toplamda galip geldi.
- Galatasaray, play-off turunda Türk Hava Yolları veya Allianz MTV Stuttgart ile karşılaşacak.
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında Belçika temsilcisi Darta Bevo ile karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla temsilcimiz Galatasaray oldu.
İlk karşılaşmayı da 3-0 kazanan sarı-kırmızılılar, play-off turuna yükseldi.
Galatasaray, play-off turunda Türk Hava Yolları-Allianz MTV Stuttgart eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
93 DAKİKA OYNANDI
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Andrei Savu (Romanya), İoannis İoannidis (Yunanistan)
Galatasaray: İlkin Aydın, Timmerman, Carutasu, Lukasik, Ayçin Akyol, Naz Aydemir Akyol (Eylül Yatgın, Aslı Tecimer, Wang, Bongaerts)
Darta Bevo: De Leeuw, Deleu, Blenckers, De Paepe, Luyten, Wouters (Vanderschommen, Flament, Wallaeys, Hoste, Vanhoecke, Vanrobaeys)
Setler: 25-16, 24-26, 25-21, 25-17
Süre: 24, 24, 26, 19 (93 dakika)