Galatasaray, İlbank'a set vermedi

- Galatasaray, Sultanlar Ligi 16. haftasında İlbank'ı deplasmanda 3-0 yendi.
- Maç, TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynandı ve Galatasaray setleri 11-25, 15-25, 15-25 kazandı.
- Mücadele 69 dakika sürdü.
Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında İlbank ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla konuk takım Galatasaray oldu.
69 DAKİKA OYNANDI
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: İlknur Çakar, Meryem Tekol Pelenk
İlbank: Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Damla Nur Dündar, Ece Morova (Sinem Arıncı, Aysun Aygör, Ezgi Akyıldız, Beren Yeşilırmak, Cansu Aydınoğulları, Elif Su Yavuz)
Galatasaray: Bongaerts, İlkin Aydın, Yuanyuan, Carutasu, Lukasik, Ayçin Akyol (Eylül Akarçeşme Yatgın, Asli Tecimer)
Setler: 11-25, 15-25, 15-25
Süre: 69 Dakika (20, 23, 26)