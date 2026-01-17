Abone ol: Google News

Galatasaray, İlbank'a set vermedi

Sultanlar Ligi 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 17.01.2026 15:48
Galatasaray, İlbank'a set vermedi
  • Galatasaray, Sultanlar Ligi 16. haftasında İlbank'ı deplasmanda 3-0 yendi.
  • Maç, TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynandı ve Galatasaray setleri 11-25, 15-25, 15-25 kazandı.
  • Mücadele 69 dakika sürdü.

Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında İlbank ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla konuk takım Galatasaray oldu.

69 DAKİKA OYNANDI

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İlknur Çakar, Meryem Tekol Pelenk

İlbank: Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Damla Nur Dündar, Ece Morova (Sinem Arıncı, Aysun Aygör, Ezgi Akyıldız, Beren Yeşilırmak, Cansu Aydınoğulları, Elif Su Yavuz)

Galatasaray: Bongaerts, İlkin Aydın, Yuanyuan, Carutasu, Lukasik, Ayçin Akyol (Eylül Akarçeşme Yatgın, Asli Tecimer)

Setler: 11-25, 15-25, 15-25

Süre: 69 Dakika (20, 23, 26)

Eshspor Haberleri