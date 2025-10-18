Galatasaray, Kuzeyboru karşısında zorlanmadı

- Galatasaray, Sultanlar Ligi ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.
- Aksaray Spor Salonu'nda oynanan maçta Galatasaray setleri 16-25, 14-25 ve 28-30 aldı.
- Karşılaşma toplam 89 dakika sürdü.
Sultanlar Ligi ikinci hafta mücadelesinde Kuzeyboru ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Aksaray Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Galatasaray oldu.
89 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Aksaray
Hakemler: İsmail Yıldırım, Zafer Özmen
Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Smarzek, Ayşe Çürük, Strunjak (Dilek Kınık, Nilsu Şen, Lozo, Ege Melisa Bükmen, Lila Şengün, Tietianiec, Aleyna Sevim)
Galatasaray: Naz Aydemir Akyol, İlkin Aydın, Timmerman, Grobelna, Sylla, Yasemin Güveli (Eylül Yatgın, Bongaerts, Carutasu, Lukasik)
Setler: 16-25, 14-25, 28-30
Süre: 89 dakika (27, 23, 39)