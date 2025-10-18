Abone ol: Google News

Galatasaray, Kuzeyboru karşısında zorlanmadı

Sultanlar Ligi ikinci hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 18.10.2025 20:26
Galatasaray, Kuzeyboru karşısında zorlanmadı
  • Galatasaray, Sultanlar Ligi ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.
  • Aksaray Spor Salonu'nda oynanan maçta Galatasaray setleri 16-25, 14-25 ve 28-30 aldı.
  • Karşılaşma toplam 89 dakika sürdü.

Sultanlar Ligi ikinci hafta mücadelesinde Kuzeyboru ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Aksaray Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Galatasaray oldu.

89 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Aksaray

Hakemler: İsmail Yıldırım, Zafer Özmen

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Smarzek, Ayşe Çürük, Strunjak (Dilek Kınık, Nilsu Şen, Lozo, Ege Melisa Bükmen, Lila Şengün, Tietianiec, Aleyna Sevim)

Galatasaray: Naz Aydemir Akyol, İlkin Aydın, Timmerman, Grobelna, Sylla, Yasemin Güveli (Eylül Yatgın, Bongaerts, Carutasu, Lukasik)

Setler: 16-25, 14-25, 28-30

Süre: 89 dakika (27, 23, 39)

Eshspor Haberleri