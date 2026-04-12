Galatasaray, Türk Hava Yolları'nı yendi

Galatasaray, Türk Hava Yolları'nı yendi
Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı ikinci ayağında Galatasaray, ağırladığı Türk Hava Yolları'nı 3-2 mağlup etti.

Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı ikinci ayağında Galatasaray ile Türk Hava Yolları karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.

Bu sonuçla seride durumu 2-0'a getiren sarı-kırmızılılar, 5-6 play-off maçları oynamaya hak kazandı.

Türk Hava Yolları ise 7-8 etabı müsabakalarına çıkacak.

116 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Burhan Felek 

Hakemler: Ebru Kaya, Kübra Gül Çiftçi Biçer

Galatasaray: Naz Aydemir Akyol, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Sylla, YuanYuan (Eylül Akarçeşme Yatgın, Bongaerts, Karutasu, Frantti)

Türk Hava Yolları: Karmen Aksoy, Ratzke, Bergmann, Bahar Akbay, Nicoletti, Tuğba İvegin (Melis Yılmaz, Alondra, Çağla Çiçekoğlu, Orthmann, Büşra Kılıçlı)

Setler: 25-20, 21-25, 21-25, 25-15, 15-9

Süre: 116 dakika (27, 26, 27, 22, 14)

