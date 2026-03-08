Gebze Belediyespor, Gaziantep Gençlikspor'a set vermedi

Voleybol Efeler Ligi'nin 23. haftasında Gebze Belediyespor, deplasmanda Gaziantep Gençlikspor'u 3-0 yendi.
Voleybol Efeler Ligi'nin 23. haftasında Gaziantep Gençlikspor ile Gebze Belediyespor karşı karşıya geldi.
Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Gebze Belediyespor oldu.
86 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Şahinbey
Hakemler: Tuncay Kandemir, Recep Karakoç
Gaziantep Gençlikspor: Hamdi Erkan, Lescov, Yusuf Emre Güler, Bohme, Uğur Okay, Hetman (Deniz İvgen, Doğan Karakoç, Aslan Ekşi, Godbold, Muhammet Ertuğrul, Takavar)
Gebze Belediyespor: Yiğit Yıldız, Furkan Aydın, Tervaportti, Bahov, Suarez, Yasin Aydın (Metin Durmuş, Semih Çelik, Franca, Aykut Acar, Berk Dilmenler)
Setler: 22-25, 23-25, 20-25
Süre: 86 dakika (28, 28, 30)
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi