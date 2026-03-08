Abone ol: Google News

Gebze Belediyespor, Gaziantep Gençlikspor'a set vermedi
Voleybol Efeler Ligi'nin 23. haftasında Gebze Belediyespor, deplasmanda Gaziantep Gençlikspor'u 3-0 yendi.

Voleybol Efeler Ligi'nin 23. haftasında Gaziantep Gençlikspor ile Gebze Belediyespor karşı karşıya geldi.

Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Gebze Belediyespor oldu.

86 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Şahinbey

Hakemler: Tuncay Kandemir, Recep Karakoç

Gaziantep Gençlikspor: Hamdi Erkan, Lescov, Yusuf Emre Güler, Bohme, Uğur Okay, Hetman (Deniz İvgen, Doğan Karakoç, Aslan Ekşi, Godbold, Muhammet Ertuğrul, Takavar)

Gebze Belediyespor: Yiğit Yıldız, Furkan Aydın, Tervaportti, Bahov, Suarez, Yasin Aydın (Metin Durmuş, Semih Çelik, Franca, Aykut Acar, Berk Dilmenler)

Setler: 22-25, 23-25, 20-25

Süre: 86 dakika (28, 28, 30)

