Abone ol: Google News

İlbank, Nilüfer Belediyespor'u yendi

Yayınlama:
İlbank, Nilüfer Belediyespor'u yendi
Haber Merkezi Haber Merkezi

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında İlbank, sahasında Nilüfer Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında İlbank ile Nilüfer Belediyespor karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım İlbank oldu.

Ligde 5. kez maç kazanan İlbank, kümede kalma yarışında kritik bir galibiyet aldı.

Nilüfer Belediyespor ise 10. mağlubiyetini yaşadı.

148 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Sema Kayıkçı, Sadık Canyurt

İlbank: Damla Nur Dündar, Ece Morova, Beren Yeşilırmak, Gorecka, Begüm Hepkaptan, Merve Tanyel (Sinem Arıncı, Ezgi Akyıldız, Aysun Aygör, Cansu Aydınoğulları, Elif Su Yavuz)

Nilüfer Belediyespor: Cajic, Ecenur Aksoy, Buse Ünal Pehlivan, Ndiaye, Yasemin Şahin, Shemanova (Merve İzbilir, Sude Gümüş, Öykü Saruhan, Burcu Yönder, Orvosova, Edwards, Ünzilenur Hacıoğlu)

Setler: 25-19, 22-25, 25-23, 17-25, 21-19

Süre: 148 dakika (27, 29, 34, 27, 31)

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

Eshspor Haberleri

Çok Okunanlar