Abone ol: Google News

Kuzeyboru, Aras Kargo'ya set vermedi

Yayınlama:
Kuzeyboru, Aras Kargo'ya set vermedi
Haber Merkezi Haber Merkezi

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Kuzeyboru, seyircisi önünde Aras Kargo'yu 3-0 yendi.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Kuzeyboru ile Aras Kargo karşı karşıya geldi.

Aksaray Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Kuzeyboru oldu.

90 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Aksaray

Hakemler: Burhan İlhan, İbrahim Ünal

Kuzeyboru: Ergül Avcı, Gamze Kılıç, Strunjak, Ayşe Çürük, Czyrnianska, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Nilsu Şen, Ece Hitayca)

Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Gamboa, Özgenur Çetiner (Simay Kurt, Sude Taşbaş, İrem Çor, Defne Başyolcu)

Setler: 31-29, 25-14, 25-22

Süre: 90 dakika (39, 24, 27)

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

Eshspor Haberleri

Çok Okunanlar