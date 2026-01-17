Abone ol: Google News

Kuzeyboru, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u yendi

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Kuzeyboru, seyircisi önünde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 17.01.2026 16:20
Kuzeyboru, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u yendi
  • Kuzeyboru, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
  • Maç, Aksaray Spor Salonu'nda oynandı ve toplam 79 dakika sürdü.
  • Kuzeyboru, seyircisi önünde rahat bir galibiyet aldı.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Kuzeyboru ile Aydın Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

Aksaray Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla ev sahibi takım Kuzeyboru oldu.

79 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Aksaray

Hakemler: Burhan İlhan, Ali Sarıkuzu

Kuzeyboru: Ergül Avcı, Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Lozo, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Ayşe Çürük)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Tikhomirova, Beliz Başkır, Gizem Mısra Aşçı, Grajber, Seher Aksoy, Mijatovic (Çerağ Düzeltir, Fatma Şekerci, Hilal Kocakara)

Setler: 25-19, 25-22, 25-16

Süre: 79 dakika (24, 30, 25)

