Kuzeyboru, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u yendi

- Kuzeyboru, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
- Maç, Aksaray Spor Salonu'nda oynandı ve toplam 79 dakika sürdü.
- Kuzeyboru, seyircisi önünde rahat bir galibiyet aldı.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Kuzeyboru ile Aydın Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.
Aksaray Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla ev sahibi takım Kuzeyboru oldu.
79 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Aksaray
Hakemler: Burhan İlhan, Ali Sarıkuzu
Kuzeyboru: Ergül Avcı, Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Lozo, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Ayşe Çürük)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Tikhomirova, Beliz Başkır, Gizem Mısra Aşçı, Grajber, Seher Aksoy, Mijatovic (Çerağ Düzeltir, Fatma Şekerci, Hilal Kocakara)
Setler: 25-19, 25-22, 25-16
Süre: 79 dakika (24, 30, 25)