Spor Toto, Altekma'yı yendi

Voleybol Efeler Ligi'nin 23. haftasında Spor Toto, deplasmanda Altekma'yı 3-2 mağlup etti.
Voleybol Efeler Ligi'nin 23. haftasında Altekma ile Spor Toto karşı karşıya geldi.
TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla konuk takım Spor Toto oldu.
133 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: TVF Atatürk Voleybol
Hakemler: Sadettin Deneri, Eyüpcan Kayışoğlu
Altekma: Buculjevic, Lawani, Ewert, Bertuğ Öndeş, Emir Pınar, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Arda Kara, Ulaş Dokumacı, Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav)
Spor Toto: Ivovic, Mustafa Koç, Herrera, Camejo, Emin Gök, Muhammed Kaya (Beytullah Hatipoğlu, Melih Sıratça)
Setler: 25-23, 19-25, 18-25, 25-23, 13-15
Süre: 133 dakika (34, 25, 25, 27, 22)
