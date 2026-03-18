Spor Toto, Gaziantep Gençlikspor'a set vermedi

Voleybol Efeler Ligi'nin 25. haftasında Spor Toto, deplasmanda Gaziantep Gençlikspor'u 3-0 yendi.
Salon: Şahinbey
Hakemler: Gürhan Gül, Halid Cerit
Gaziantep Gençlikspor: Hamdi Erkan, Takavar, Bohme, Muhammet Ertuğrul, Hetman, Aslan Ekşi (Deniz İvgen, Bahadır Kuyucu, Doğan Karakoç, Godbold)
Spor Toto: Camejo, Orçun Ergün, İvovic, Mustafa Koç, Emin Gök, Herrera (Melih Siratca, Beytullah Hatipoğlu, Kaan Bülbül, Muhammed Kaya)
Setler: 27-29, 32-34, 21-25
Süre: 99 dakika (33, 42, 24)
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi