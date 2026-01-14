Türk Hava Yolları, Allianz MTV'ye kaybetti Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanşında konuk olduğu Almanya'nın Allianz MTV ekibine 3-0 mağlup olarak organizasyona veda etti.

İlk maçı 3-2 kazanan ekip, rövanşı kaybedince organizasyona veda etti.

Allianz MTV, play-off turunda Galatasaray ile eşleşti. Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanşında Almanya'nın Allianz MTV ekibiyle karşı karşıya geldi. Almanya'nın Stuttgart kentindeki SCHARRena'da oynanan maçta ev sahibi ekip, 25-20, 25-21, 25-21'lik setlerle galip geldi. TÜRK HAVA YOLLARI ELENDİ Türk Hava Yolları, ilk maçı 3-2 kazandığı turun rövanş karşılaşmasında rakibine 3-0 yenilerek, organizasyona veda etti. Allianz MTV, organizasyonun play-off turunda Galatasaray'ın rakibi oldu.

