VakıfBank, CS Volei Alba'ya set vermedi

- VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi dördüncü haftasında CS Volei Alba'yı 3-0 mağlup etti.
- Müsabaka, VakıfBank Spor Sarayı'nda oynandı ve galibiyeti getiren setler 25-19, 25-13, 25-20 oldu.
- Maç toplamda 68 dakika sürdü.
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında temsilcimiz VakıfBank ile Romanya'nın CS Volei Alba ekibi karşı karşıya geldi.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi VakıfBank oldu.
68 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Laszlo Adler (Macaristan), Risto Strandson (Estonya)
VakıfBank: Cazaute, Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic (Aylin Acar)
CS Volei Alba: Trcol, Martinez, Pirv, Delic, Krenicky, Costa (Veres, Miljevic, Escamilla, Otcuparu)
Setler: 25-19, 25-13, 25-20
Süre: 24, 21, 23 (68 dakika)