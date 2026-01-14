Abone ol: Google News

VakıfBank, CS Volei Alba'ya set vermedi

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında konuk ettiği Romanya'nın CS Volei Alba ekibini 3-0 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 14.01.2026 20:33
VakıfBank, CS Volei Alba'ya set vermedi
  • VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi dördüncü haftasında CS Volei Alba'yı 3-0 mağlup etti.
  • Müsabaka, VakıfBank Spor Sarayı'nda oynandı ve galibiyeti getiren setler 25-19, 25-13, 25-20 oldu.
  • Maç toplamda 68 dakika sürdü.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında temsilcimiz VakıfBank ile Romanya'nın CS Volei Alba ekibi karşı karşıya geldi.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi VakıfBank oldu.

68 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Laszlo Adler (Macaristan), Risto Strandson (Estonya)

VakıfBank: Cazaute, Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic (Aylin Acar)

CS Volei Alba: Trcol, Martinez, Pirv, Delic, Krenicky, Costa (Veres, Miljevic, Escamilla, Otcuparu)

Setler: 25-19, 25-13, 25-20

Süre: 24, 21, 23 (68 dakika)

Eshspor Haberleri