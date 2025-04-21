VakıfBank, Fenerbahçeyi yenerek seriyi 2-0 yaptı

AA

Sultanlar Ligi play-off final serisinin ikinci maçında VakıfBank ile Fenerbahçe karşılaştı.

Sarı-siyahlılar, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlıp ederek seride durumu 2-0 yaptı.

İLK SET

Müsabakanın ilk seti çekişmeli bir oyuna sahne oldu.

Üstünlük sık sık el değiştirirken VakıfBank, çaprazdan aldığı sayılarla skoru 13-11 yaptı ve Fenerbahçe'ye mola aldırdı.

Moladan sonra Vargas ile arka arkaya sayılar bulan sarı-lacivertli takım, birinci seti 25-22 üstün bitirdi ve 1-0 öne geçti.

İKİNCİ SET

İkinci sette Fenerbahçe karşısında Ryk'ın performansıyla üstün bir oyun ortaya koyan VakıfBank, bu seti 25-20 önde tamamladı ve durumu 1-1'e getirdi.

ÜÇÜNCÜ SET

Üçüncü set dengeli bir oyunla başlarken ortadan hücumlarla etkili olan VakıfBank, 16-12'lik üstünlük yakaladı.

Bu sette üst üste hatalar yapan Fenerbahçe karşısında 5-0'lık (15-23) seri yakalayan sarı-siyahlılar, skor avantajını korudu ve üçüncü seti 25-19 kazanarak skoru 2-1'e getirdi.

SON SET

Dördüncü sete Fenerbahçe 3-0'lık seriyle başladı. Savunmada sorun yaşayan ve hatalar yapan sarı-lacivertli takım karşısında arka arkaya sayılar bulan VakıfBank, 5-0'lık seri yakalayarak 7-4 öne geçti.

Vargas ve kenardan oyuna dahil olan Arelya Karasoy'la skor üreten Fenerbahçe, farkı 1 sayıya indirdi: 12-13.

VakıfBank, sarı-lacivertli takımın hücumlarını iyi karşıladı ve 4 sayılık (14-18) avantaj yakaladı. Vargas'ın üst üste ace'leriyle temposunu artıran Fenerbahçe, eşitliği yakaladı: 19-19.

VakıfBank, son bölümü oldukça çekişmeli geçen dördüncü seti 25-23, maçı da 3-1 kazandı.

Üç galibiyete ulaşacak takımın 2024-2025 sezonu Sultanlar Ligi şampiyonluğuna ulaşacağı serinin üçüncü karşılaşması 22 Nisan Salı günü yine Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.