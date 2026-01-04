VakıfBank, Zeren Spor'a şans tanımadı

- VakıfBank, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Zeren Spor'u 3-1 yendi.
- Maç, VakıfBank Spor Salonu'nda oynandı ve kazanan taraf ev sahibi VakıfBank oldu.
- Maç, 131 dakika sürdü ve setler 23-25, 25-23, 25-23, 25-21 şeklinde sonuçlandı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında VakıfBank ile Zeren Spor karşı karşıya geldi.
VakıfBank Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi ekip VakıfBank oldu.
131 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: VakıfBank
Hakemler: Hakkı Demiralay, Mehmet Gül
VakıfBank: Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Dangubic (Ayça Aykaç, Derya Cebecioğlu, Cazaute, Sıla Çalışkan, Ogbugu)
Zeren Spor: Malinov, Uzelac, Kübra Akman, Lazareva, Saliha Şahin, Beyza Arıcı (Ceren Önal, Gatina, Eylül Karadaş, Aleksic, Şeyma Ercan Küçükaslan)
Setler: 23-25, 25-23, 25-23, 25-21
Süre: 131 dakika (30, 34, 31, 36)