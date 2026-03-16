Voleybol Sultanlar Ligi'nde normal sezonun öne çıkan istatistikleri

Voleybol Sultanlar Ligi 2025-26 normal sezonunda sayı, smaç, servis, blok ve manşet istatistiklerinde öne çıkan isimler belli oldu.

Lig etabındaki 26 maç sonunda aldığı 25 galibiyetle VakıfBank, liderliği elde ederken Fenerbahçe (22 galibiyet), Zeren Spor (21) ve Eczacıbaşı Dynavit (20) sıralamada sarı-siyahlıları takip etti.

EN SKORER OYUNCU LAZAREVA

Normal sezonun en skorer ismi, 506 sayı üreten Zeren Spor'un Rus pasör çaprazı Anna Lazareva oldu.

Lazareva'yı 498 sayıyla Fenerbahçe'nin Rus smaçörü Arina Fedorovtseva ve 495 sayıyla Beşiktaş'ın Polonyalı pasör çaprazı Julia Szczurowska izledi.

Sayı toplamında en skorer oyuncu ünvanını Lazareva elde etti ancak Fedorovtseva, 5,86 ortalamasıyla set başına en fazla sayı kaydeden oyuncu sıralamasında başı çekti.

Lazareva (5,75 sayı) 2'nci, bir diğer Zeren Spor oyuncusu Aleksandra Uzelac (5,60) ise 3'üncü sırada yer aldı.

LAZAREVA SMAÇTA DA BİR NUMARA

Smaçlardan 458 sayı kaydeden Lazareva, en iyi hücumcu olarak da öne çıktı.

Beşiktaş'tan Szczurowska 435 sayıyla 2'nci, Fenerbahçe'den Fedorovtseva 403 sayıyla 3'üncü oldu.

ACE KRALİÇESİ FEDOROVTSEVA

Fedorovtseva, servisten doğrudan üretilen sayılarda (ace) da zirveye yerleşti.

Toplam 67 servis sayısıyla ilk sırada yer alan Rus smaçörü, 36 ace ile Nilüfer Belediyespor'un pasörü Buse Ünal Pehlivan ve 35 ace ile Zeren Spor'un Sırp smaçörü Uzelac takip etti.

BLOKTA LİDER HOLLOCK

Göztepe'nin ABD'li smaçörü Kara Bajema Hollock, yaptığı 66 blokla bu alanda Sultanlar Ligi'nin en iyi ismi olarak kayıtlara geçti.

Beşiktaşlı Zeynep Sude Demirel, 65 blokla 2'nciliği elde etti.

Eczacıbaşı'ndan Dana Lynn Rettke ve Beşiktaş'tan Diana Meliushkyna de 62'şer blokla 3'üncülüğü paylaştı.

MANŞETTE GÜVEN VERENLER

Normal sezonun servis karşılama istatistiklerinin en iyisi ise yüzde 48 ile Beşiktaş'ın liberosu Buse Kayacan Sonsırma oldu.

Fenerbahçe'den Gizem Örge, Beşiktaş'tan Margarita Kurilo ve Türk Hava Yolları'ndan Melis Yilmaz, yüzde 47 başarıyla servis karşıladı.