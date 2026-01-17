Zeren Spor, Fenerbahçe karşısında galip geldi

- Zeren Spor, Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti.
- Başkent ekibi ligde 12. galibiyetini alırken, Fenerbahçe ise 3. yenilgisini yaşadı.
- Maç Burhan Felek Spor Salonu'nda oynandı ve 135 dakika sürdü.
Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe ile Zeren Spor karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-2'lik skorla konuk takım Zeren Spor oldu.
Bu sonuçla başkent ekibi, ligde 12. galibiyetini elde ederken Fenerbahçe ise 3. kez mağlup oldu.
135 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ramazan Çevik, Onur Coşkun
Fenerbahçe: Milenkovic, Eda Erdem, Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas (Gizem Örge, Sude Hacımustafaoğlu, Ana Cristina, Arelya Karasoy, Korneluk)
Zeren Spor: Beyza Arıcı, Malinov, Uzelac, Kübra Akman, Lazareva, Saliha Şahin (Özlem Güven, Ceren Önal, Eylül Karadaş, Şeyma Ercan, Aleksic, Janset Erkul, Gatina)
Setler: 22-25, 25-21, 23-25, 25-22, 14-16
Süre: 135 dakika (26, 27, 31, 32, 19)