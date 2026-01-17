Zeren Spor, Fenerbahçe karşısında galip geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe ile Zeren Spor karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-2'lik skorla konuk takım Zeren Spor oldu.

Bu sonuçla başkent ekibi, ligde 12. galibiyetini elde ederken Fenerbahçe ise 3. kez mağlup oldu.

135 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Çevik, Onur Coşkun

Fenerbahçe: Milenkovic, Eda Erdem, Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas (Gizem Örge, Sude Hacımustafaoğlu, Ana Cristina, Arelya Karasoy, Korneluk)

Zeren Spor: Beyza Arıcı, Malinov, Uzelac, Kübra Akman, Lazareva, Saliha Şahin (Özlem Güven, Ceren Önal, Eylül Karadaş, Şeyma Ercan, Aleksic, Janset Erkul, Gatina)

Setler: 22-25, 25-21, 23-25, 25-22, 14-16

Süre: 135 dakika (26, 27, 31, 32, 19)