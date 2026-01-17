Abone ol: Google News

Zeren Spor, Fenerbahçe karşısında galip geldi

Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Zeren Spor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yendi.

Yayınlama Tarihi: 17.01.2026 16:43
  • Zeren Spor, Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti.
  • Başkent ekibi ligde 12. galibiyetini alırken, Fenerbahçe ise 3. yenilgisini yaşadı.
  • Maç Burhan Felek Spor Salonu'nda oynandı ve 135 dakika sürdü.

Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe ile Zeren Spor karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-2'lik skorla konuk takım Zeren Spor oldu.

Bu sonuçla başkent ekibi, ligde 12. galibiyetini elde ederken Fenerbahçe ise 3. kez mağlup oldu.

135 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Burhan Felek 

Hakemler: Ramazan Çevik, Onur Coşkun

Fenerbahçe: Milenkovic, Eda Erdem, Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas (Gizem Örge, Sude Hacımustafaoğlu, Ana Cristina, Arelya Karasoy, Korneluk)

Zeren Spor: Beyza Arıcı, Malinov, Uzelac, Kübra Akman, Lazareva, Saliha Şahin (Özlem Güven, Ceren Önal, Eylül Karadaş, Şeyma Ercan, Aleksic, Janset Erkul, Gatina)

Setler: 22-25, 25-21, 23-25, 25-22, 14-16

Süre: 135 dakika (26, 27, 31, 32, 19)

