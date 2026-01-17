Ziraat Bankkart, Gebze Belediyespor'u rahat geçti

Abone ol: Google News

Voleybol Efeler Ligi'nin 15. haftasında lider Ziraat Bankkart, sahasında Gebze Belediyespor'u 3-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 17.01.2026 18:52
  • Ziraat Bankkart, Voleybol Efeler Ligi'nin 15. haftasında Gebze Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
  • Maç, TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynandı ve 78 dakika sürdü.
  • Setler 25-22, 25-15 ve 25-21 olarak sonuçlandı.

Voleybol Efeler Ligi'nin 15. haftasında lider Ziraat Bankkart ile Gebze Belediyespor karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Ziraat Bankkart oldu.

78 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, Yıldıray Turan

Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Fornal, Vahit Emre Savaş, Abdel-Aziz, Clevenot, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar)

Gebze Belediyespor: Kemal Kayhan, Tervaportti, Yasin Aydın, Yiğit Yıldız, Suarez, Bahov (Semih Çelik, Metin Durmuş, Berk Dilmenler, Kaan Atmaca, Furkan Aydın, Kadir Gürkan Uz)

Setler: 25-22, 25-15, 25-21

Süre: 78 dakika

