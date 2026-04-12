Ziraat Bankkart, Spor Toto'ya set vermedi

Yayınlama:
Voleybol Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Ziraat Bankkart, Spor Toto'yu 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Voleybol Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Ziraat Bankkart ile Spor Toto karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım oldu.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Yavuz Akdemir, Vedat Kırçova

Ziraat Bankkart: Burakhan Tosun, Murat Yenipazar, Fornal, Vahit Emre Savaş, Nimir Abdelaziz, Clevenot (Berkay Bayraktar)

Spor Toto: Ivovic, Mustafa Koç, Herrera, Camejo, Emin Gök, Muhammed Kaya (Burak Mert, Melih Sıratça, Orçun Ergün)

Setler: 25-15, 25-14, 25-21

Süre: 69 dakika

