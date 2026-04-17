Yağız Kaan Erdoğmuş’tan tarihi başarı: 2700 ELO’yu geçen en genç büyükusta

Türk satrancı, genç bir yıldızın elde ettiği tarihi başarıyla dünya sahnesinde adından söz ettiriyor. Henüz 14 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş, satrancın elit seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

DÜNYA SATRANÇ TARİHİNE GEÇTİ

Türkiye Satranç Federasyonu’nun açıklamasına göre Erdoğmuş, 2700 ELO puanını aşarak bu seviyeye ulaşan en genç büyükusta ünvanını kazandı. Bu başarı, onu dünya satrancının en üst düzey oyuncuları arasına taşıdı.

TOPALOV KARŞISINDA ÜSTÜN PERFORMANS

Monako Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen “Nesillerin Çatışması III” turnuvasında mücadele eden genç sporcu, eski dünya şampiyonu Veselin Topalov ile karşı karşıya geldi. Erdoğmuş, güçlü rakibi karşısında skoru 4-1’e getirerek dikkat çekici bir performans sergiledi.

REKORUN YENİ SAHİBİ ERDOĞMUŞ

Daha önce bu unvanı 15 yaşında elde eden Çinli büyükusta Wei Yi’nin rekorunu kıran Erdoğmuş, 14 yaşında 2700 ELO barajını aşarak yeni rekorun sahibi oldu.

ELİT İSİMLERİ GERİDE BIRAKTI

Dünya satrancının zirvesindeki isimlerden Magnus Carlsen, Alireza Firouzja ve Dommaraju Gukesh’in bu seviyeye 16 yaşında ulaştığı göz önüne alındığında, Erdoğmuş’un başarısı daha da dikkat çekiyor.

TÜRK SATRANCINDA ZİRVEYE YERLEŞTİ

Genç büyükusta, elde ettiği puanla aynı zamanda Türk satranç tarihinin en yüksek ELO derecesine ulaşarak bir başka önemli başarıya daha imza attı.

Turnuvanın altıncı ve son karşılaşması yarın oynanacak. Satranç dünyası, genç yıldızın performansını yakından takip etmeyi sürdürüyor.