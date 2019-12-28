Kredi kartı işlemlerindeki faiz oranları düşürüldü

Volkswagen 1 milyon elektrikli araç üretme hedefini 2025 yılından 2023 yılına aldı.

İsveçli yıldız oyuncu Zlatan Ibrahimovic, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'a transfer oldu.

Zlatan Ibrahimovic AC Milan ile anlaştı

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Fatih'te bir bekçi önce meslektaşını sonra kendini vurdu

İstanbul'da 2 bekçi arasında çıkan tartışmada, bekçilerden biri meslektaşını silahla yaradıktan sonra kendi kafasına ateş etti.