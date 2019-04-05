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Kredi kartlarında yeni faiz oranları

Kredi kartlarında aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,65 olarak belirlendi.

Haber Merkezi | 05.04.2019 - 18:07..
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Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını yeniden belirledi.

YENİ GEÇİKME FAİZ ORANI YÜZDE 2,22

Bankadan yapılan açıklama şöyle;

“1 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,65, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,72, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,22 olarak belirlenmiştir.”

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