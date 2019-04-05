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CHP'li başkan Kuran-ı Kerim'i öperek yemin etti

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Bartholomeos, Selimiye’de ‘ezan’ sesiyle mest oldu

1 Kredi kartlarında yeni faiz oranları Kredi kartlarında aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,65 olarak belirlendi.

2 Fransa Ruanda soykırımını araştıracak Sözde Ermeni soykırımını tanıyan Macron, Ruanda'da 1.5 milyon insanın katledilmesine yol açtıkları soykırımın gerçek olup olmadığını merak ediyor.

3 Pendik'te yolcu dolu minibüste hırsızlık Pendik‘te bir hatlı minibüste yolculuk eden bir şahıs, şoför araçtan indiği sırada kaşla göz arasında minibüsteki paraları çaldı.

4 Meme protezi Fransa'da yasaklandı Fransa, bir kanser türüyle ilişkilendirilen meme protezini yasakladı. Protezlerle bağlantılı olarak ülkede üç kişinin hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

5 Trump Meksika'dan gümrük tarifesi alacak "Meksika sınırını kapatmaya hazırım." diyen ABD Başkanı Trump, bu ısrarından döndü. Trump bunun yerine, Meksika'dan ABD'ye gelecek araçlardan gümrük tarifesi alacağını söyledi.

6 Trump Fed'e fazileri indirme çağrısı yaptı Ekonomik verilerin iyi durumda olduğunu söyleyen Trump, Amerikan Merkez Bankası'nı yine eleştirdi.