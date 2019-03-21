Kudüs'te Türkiye karşıtı zirve

İsrail lideri Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Güney Kıbrıs lideri Nicos Anastasiadis Kudüs'te zirve yaptı. Zirveye ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da katıldı.

"KÖTÜCÜL DIŞ ETKENLER"

Görüşmelerin ardından ortak açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Liderler, enerji bağımsızlığı ve güvenliğini desteklemek, Doğu Akdeniz'de kötücül dış etkenlere karşı korunmak için iş birliğini geliştirme kararı aldı." ifadelerine yer verildi.

RUMLAR İÇİN ABD DESTEĞİ ÖNEMLİ

Bölgede yeni keşfedilen gazlardan duyulan memnuniyetin dile getirildiği toplantıya ABD'nin açık destek vermesi farklı bir anlam taşıyor.

Çünkü Rumlar tek taraflı parselleme çabasında oldukları Akdeniz'de ABD desteğine ihtiyaç duyuyor.