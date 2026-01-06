2026'ya damga vuracak! Zazie Beetz'li korku filminden ilk fragman geldi: İşte vizyon tarihi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Korku filmi sevenlere müjde! 2026'ya damga vuracak bir yapım yolda...

Başrolünde Deadpool 2'nin yıldızı Zazie Beetz'in olduğu korku filmi "They Will Kill You"dan ilk fragman geldi.

Kirill Sokolov'un yönettiği ve Sokolov ile Alex Litvak'ın senaryosunu yazdığı filmin yapımcılığını Andy Muschietti, Barbara Muschietti ve Dan Kagan üstlenirken, yürütücü yapımcılığını Russell Ackerman, John Schoenfelder, Carl Hampe, Litvak ve Sokolov yapıyor.

Filmin konusu ise şöyle:

Bir kadın, New York'taki yüksek bir binada temizlikçi olarak işe girer; binanın geçmişte yaşanan kaybolma olaylarından habersizdir. Kısa süre sonra, bu topluluğun gizemlerle dolu olduğunu fark eder ve şeytani bir tarikatın gizemli ve sapık ölüm tuzağı olan Virgil'de bir gece hayatta kalmak zorunda kalır, aksi takdirde onların bir sonraki kurbanı olacaktır.

İşte, fragman...