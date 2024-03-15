Adıyaman'da bulunan 2 bin 100 yıllık yazıtta dikkat çeken detay: Kanunlara saygılı olun

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Pisa Üniversitesi'nden Prof. Dr. Margherita Facella ve Oxford Üniversitesi'nden Dr. Charles Crowther, Adıyaman'a gelerek eserde incelemelerde bulundu.

Prof. Dr. Margherita Facella, gazetecilere, yaklaşık bir haftalık süren çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yazıtın önemli olduğunu dile getiren Facella şöyle dedi:

"İleride daha çok detaylı bilgilere ulaşacağız"

"İnsanlık ve Kommagene tarihine ışık tutacak bir yazıt, bunun incelemelerini yapıyoruz. Bu konuda destek ve katkı sunmak istiyoruz. Burada olmaktan çok memnunuz. Yazıtlarda Kommagene Kralı l. Antiochos'un özellikle halka verdiği demeçler var. Burada özellikle diyor ki 'Kanunlara son derece itaat edin ve saygılı olun'. Zaten yazıtların arkasında da l. Antiochos ile I. Mithridates rölyefi var. Çalışmalarımız sürüyor, ileride çok daha detaylı bilgiler vereceğiz."