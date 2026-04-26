Bosna savaşında yıkılan Dugalica Camisi, Türkiye'nin desteğiyle yeniden açıldı

Bosna Hersek’in Nevesinje şehrinde savaşın izlerini taşıyan tarihi bir yapı, yıllar sonra yeniden hayat buldu. 1992-1995 Bosna Savaşı sırasında temellerine kadar yıkılan Dugalica Camisi, Türkiye’nin katkılarıyla aslına uygun şekilde yeniden inşa edilerek ibadete açıldı. Açılışta duygusal anlar yaşanırken, cami yıllar sonra yeniden cemaatini ağırladı.

SAVAŞTA TAMAMEN YIKILMIŞTI

Osmanlı döneminin önemli eserlerinden biri olan Dugalica Camisi, Bosna Savaşı sırasında Sırp güçleri tarafından yeniden inşasının önüne geçilmek amacıyla temellerine kadar yıkılmıştı. Bölgenin en eski İslami yapılarından biri olarak kabul edilen cami, uzun yıllar harabe halde kaldı.

TÜRKİYE'NİN DESTEĞİYLE YENİDEN İNŞA EDİLDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2023 yılında başlatılan restorasyon ve yeniden inşa süreci tamamlandı. Yapı, arşiv belgeleri ve saha çalışmaları esas alınarak özgün mimarisine sadık kalınarak yeniden ayağa kaldırıldı.

Caminin yanı sıra mektep, abdesthane ve saat kulesi de yeniden düzenlenerek bütüncül bir külliye yapısı oluşturuldu.

AÇILIŞTA SUYGUSAL ANLAR

Nevesinje’de düzenlenen açılış törenine Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ve Bosna Hersek İslam Birliği yetkilileri katıldı. Bölgenin farklı şehirlerinden gelen yüzlerce Boşnak da açılışa yoğun ilgi gösterdi.

Yıllar sonra yeniden doğdukları topraklara dönen bazı katılımcılar, caminin açılışı sırasında duygusal anlar yaşadı.

"KARDEŞLİĞİN VE ORTAK TARİHİN SEMBOLÜ"

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Dugalica Camisi’nin sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda bölgedeki kültürel sürekliliğin önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Türkiye’nin vakıf mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma sorumluluğu taşıdığını ifade etti.

BİR ARADA YAŞAMIN TARİHİ TANIĞI

Açıklamalarda caminin, farklı inançların yüzyıllar boyunca bir arada yaşayabildiğinin sembollerinden biri olduğu belirtildi. Osmanlı şehircilik anlayışını yansıtan yapının, hem mimari hem de kültürel açıdan bölge için önemli bir değer taşıdığı ifade edildi.

BOSNA'DA YENİ BİR VAKIF PROJESİ DAHA

Açılışın yanı sıra Blagaj Tekkesi yakınında bulunan Murad Sipahi Camisi’nin yeniden inşası için de ilk adım atıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek proje kapsamında yapının aslına uygun şekilde yeniden inşa edileceği bildirildi.

1990’lı yıllardaki Bosna Savaşı’nda yüzlerce ibadethaneyle birlikte yok edilen Dugalica Camisi, yeniden ayağa kaldırılmasıyla birlikte hem tarihî hafızanın hem de kültürel mirasın korunması açısından sembolik bir önem kazandı.