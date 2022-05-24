Aile temalı dizi ve filmlere destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile yapısını kuvvetlendirecek film, senaryo ve dizilere teknik ve bilimsel destek sağlayacak.

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Cem Uraldı, yaptığı açıklamada, tüm toplumlarda olduğu gibi Türk toplumunda da ailenin anlamının büyük olduğunu vurguladı. Ailenin toplumun kültürel değerlerini, kodlarını bir sonraki nesle en iyi ulaştıran merkez olduğunu ifade eden Uraldı, "Biz de bakanlık olarak kültürel değerlerimizi, bir sonraki nesle ulaştıracak sağlıklı bir yer olarak görüyoruz" dedi.

Ailenin öneminin altını çizen projelere destek verilecek

AA'da yer alan habere göre, kovid-19 küresel salgının aile yapısı üzerindeki etkisine ilişkin çok sayıda çalışma yapıldığını kaydeden Uraldı, aile yapısı hangi durumdaysa, salgının onu kuvvetlendirecek bir etkisi olduğunu belirlediklerini anlattı.

Uraldı, buna ilişkin tespitler konusunda şunları kaydetti:

"Araştırma sonuçlarına göre, eğer ailede salgın öncesinde ciddi problemler varsa pandemi dönemi bu problemleri biraz daha belirgin hale getirdi. Sağlıklı, birbirine sarılan, güçlü bağları olan ailelerde ise salgın sürecinde bu bağların daha da kuvvetlendiği tespit edildi."

Toplumsal farkındalık

"Toplumsal farkındalığı yukarıya çekecek, aile kurumunu toplumda hak ettiği yere taşıyacak her türlü enstrümanı kullanmak gerekiyor. Medya da bunun için önemli mecralardan biri. Toplumsal farkındalığı oluşturan en önemli mecra da medya. Bu nedenle, ailenin öneminin altını çizen projeler kapsamında senaryo, dizi ve filmlere, bakanlık olarak her türlü bilimsel ve teknik desteği vermeye hazırız."

