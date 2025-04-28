Ankara'nın modern mirası UNESCO listesine kaydedildi; Türkiye'nin listedeki varlık sayısı 80 oldu

AA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkent'in, Ankara: Modern Bir Cumhuriyetin Planlaması ve İnşası başlıklı dosya ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kaydedildiğini anımsattı.

Bakan Ersoy; şu değerlendirmede bulundu:

"TBMM binalarından Gençlik Parkı'na, Güvenpark'tan Kızılay'a kadar birçok simgesel yapı, Ankara'nın dünyaya örnek kentleşme modelini yansıtıyor. UNESCO yolculuğunda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hedef: UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmek"

TÜRKİYE'NİN LİSTEDEKİ VARLIK SAYISI 80 OLDU

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Ankara'nın, planlı şehircilik anlayışıyla şekillenen yapılı çevresi ve modern mimarisinin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kaydedilmesiyle Türkiye'nin listedeki varlık sayısının 80'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 2021'de UNESCO Türkiye Milli Komisyonu bünyesinde oluşturulan alt çalışma grubunun katkılarıyla hazırlanan dosyanın, 20. yüzyılın modern başkentlerine örnek teşkil etmesi nedeniyle UNESCO'nun 2, 4 ve 6 numaralı kültürel miras kriterleri kapsamında geçici listeye dahil edildiği kaydedildi.

DOSYADA YER ALAN YAPILAR

Dosyada, Atatürk Bulvarı'nın kuzey-güney doğrultusunda uzanan aksı ile Ulus ve Kızılay bölgelerinin ana bileşenler olarak yer aldığı aktarılan açıklamada, TBMM'nin birinci, ikinci ve üçüncü binaları, Cumhurbaşkanlığı Köşkü, Güven Park, Gençlik Parkı, Ulus Meydanı, Ankara Garı, İş Bankası binası, çeşitli bakanlık yapıları ve Kızılay Meydanı gibi simgesel yapıların, Ankara'nın planlı gelişimini ve modernleşme sürecini yansıtan önemli unsurlar arasında gösterildiğine işaret edildi.

KÜRESEL İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİ

Açıklamada, Bakanlığın, Türkiye'nin evrensel kültürel ve doğal miras değerlerinin uluslararası düzeyde tanıtılması ve korunması amacıyla, UNESCO başta olmak üzere küresel işbirliği mekanizmalarından yararlanılarak bu değerlerin gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılmasını hedeflediği vurgulandı.