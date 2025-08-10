Bandırma Gemi Müzesi, 3 ayda 102 bin kişiye milli mücadele ruhunu yaşattı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun sembol olarak şimdi farklı bir görevi var.

Bandırma Vapuru'nun replikası Bandırma Gemi Müzesi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ni, üç ayda 102 bin 818 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Canik ilçesinde yer alan Bandırma Gemi Müzesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geldikleri Bandırma Vapuru'nun replikası olarak ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk sunuyor.

ATATÜRK'ÜN BEYLİK TABANCASI MÜZEDE

Müzede; Atatürk'ün beylik tabancasından kıyafetlerine, Nutuk kitabının orijinal nüshasından çeşitli fotoğraflara kadar birçok önemli eser sergileniyor.

Ayrıca, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının toplantı hallerinin bal mumu heykellerle canlandırıldığı bu özel mekan, misafirlerini tarihin derinliklerine taşıyor.

LOZAN BARIŞ ANLAŞMASI'NIN ORİJİNALİ SERGİLENİYOR

Müzede Lozan Barış Antlaşması'nın 1923 yılı Osmanlıca orijinal baskısı da görülebiliyor.

102 BİN 818 ZİYARETÇİ

Bandırma Gemi Müzesi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, mayıs, haziran ve temmuz aylarını kapsayan üç aylık dönemde toplamda 102 bin 818 kişiyi ağırladı.