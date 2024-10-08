Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Türk Filmleri Haftası'na sinemaseverlerden yoğun ilgi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği 9. Türk Filmleri Haftası, Kazakistan'ın Almatı şehrinde başladı. Yerli ve yabancı filmlerin izleyiciyle buluşacağı etkinlikte, ödüllü yönetmenlerin filmleri de sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Haber Merkezi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ve T.C. Almatı Başkonsolosluğu’nun destekleriyle; Yerli Düşünce Derneği tarafından düzenlenen 9. Türk Filmleri Haftası Almatı etkinliği Kazakistan’ın Almatı kentinde büyük bir katılımla başladı.

Etkinliğin açılış galası; Esentay Mall KinoPark 11 IMAX Sineması’nda, başrolünde Onur Tuna ve Pelin Akil Altan’ın yer aldığı Son Akşam Yemeği filmiyle yapıldı.

Geceye filmin yapımcısı Ahmet Selim Tuncer’in yanı sıra Gecenin Nakaratı filminin başrol oyuncusu Duygu Mercan, Türkiye’den milletvekilleri, yapımcılar ve yönetmenler de katıldı.

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven de etkinlikte yer alarak, Türk Sinemasının Kazakistan’daki kültürel yansımalarına vurgu yaptı.

İKİ ÜLKE ARASINDA SANATLA KURULAN KÖPRÜ

Türk Filmleri Haftası etkinliği, Türkiye ve Kazakistan arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi hedeflerken, sinemanın gücüyle iki ülke arasında yeni bir köprü kurdu.

ÖDÜLLÜ FİLMLER İZLEYİCİYLE BULUŞTU

Usta yönetmenlerin ödüllü filmleri ve popüler yapımlar, Almatı’daki izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Etkinlikte gösterilen filmler arasında Son Akşam Yemeği, Gecenin Nakaratı,Nefes Yer Eksi İki, Hayatla Barış” ve animasyon yapımı Rafadan Tayfa 4 Hayrimatör yer aldı. Film gösterimlerinin ardından izleyiciler, sanatçılarla birebir buluşma fırsatı yakalayarak, Türk sinemasının perde arkasına dair sorularını yöneltti.