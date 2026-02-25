Coğrafi işaretli Kars halısı kadınların ilmekleriyle yeniden hayat buluyor

Kars’ta unutulmaya yüz tutmuş Kafkas motifleri, kadınların maharetli ellerinde yeniden canlanıyor. Belediye öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında açılan kursta bir araya gelen 18 kadın, coğrafi işaretli Kars halısını ilmek ilmek dokuyarak geleceğe taşıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı-Anadoludakiler (SOGEP)” kapsamında Kars Belediyesince hazırlanan “Namık Kemal Evi Yöresel Ürün Deneyimleme Atölyesi” projesi uygulamaya alındı.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ile imzalanan protokol doğrultusunda Namık Kemal Evi’nde geleneksel halı ve kilim üretimi yeniden başlatıldı.

KAFKAS MOTİFLERİ ÖN PLANDA

Atölyede dokunan halılarda Kafkas kültürüne özgü desenler öne çıkıyor. Madalyon kompozisyonlu halılarda stilize bitkisel motiflerin yanı sıra ejderha, kuş, koç boynuzu ve çeşitli geometrik desenler kullanılıyor.

Kadınlar, asırlık motifleri yeniden yorumlayarak hem kültürel değerleri yaşatmayı hem de ürettikleri halıları turizme kazandırarak ekonomik gelir elde etmeyi hedefliyor.

"GELECEK NESİLLERE AKTARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, projeyle coğrafi işaretli Kars halısını gelecek kuşaklara taşımayı amaçladıklarını belirtti.

Kursiyerlerin dokuduğu halı ve kilimlerde Kafkas motiflerini ön plana çıkardıklarını ifade eden Senger, unutulmaya yüz tutmuş yöresel desenlerin yeniden hayat bulmasının önemli bir kültürel kazanım olduğunu vurguladı.

"ATALARIMIZIN DESENLERİYLE YENİDEN TANIŞIYORUZ"

Kursiyerlerden Naciye Caner ise geçmişten gelen desenleri yeniden işlemenin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Bereket motifi başta olmak üzere koç başı ve tabak desenleri üzerinde çalıştığını belirten Caner, atalarından miras kalan motifleri öğrenmenin ve dokumanın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

SOSYAL VE EKONOMİK KATKI HEDEFLENİYOR

Proje sorumlusu Helin Yokuş da ilk etapta bölgede halı ve kilim üretim tesisini yeniden canlandırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Projenin bir diğer hedefinin ise Kafkas bebeklerin üretim ve ticaretini sürdürülebilir hale getirmek olduğunu belirten Yokuş, kadın kooperatiflerinin destekleneceğini, yeni zanaatkarların yetiştirileceğini ve satış pazarlarının artırılacağını kaydetti.

Tamamı kadınlara yönelik olarak planlanan atölye, hem sosyal bir buluşma alanı hem de ekonomik üretim merkezi olarak faaliyet göstermeye devam edecek.