Binlerce yıllık atlı oyun çevgan, Sivas’ta yeniden hayat buldu

Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan ve Türklerin at üzerinde oynadığı ata sporlarından çevgan, Sivas’ta bir grup gönüllünün girişimiyle yeniden canlandırıldı. İlk olarak atlı okçulukla ilgilenen ekip, yaklaşık 8 yıl önce çevganı yaşatma hedefiyle bir araya geldi.

Aralarında öğretim görevlileri ve esnafın da bulunduğu gönüllüler, 6 yıldır Paşabahçe Mesire Alanı yakınlarında oluşturdukları sahada çevgan oynuyor.

TÜRKİYE'DE TEK TAKIM

Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren tek ekip olan Elit Polo Çevgan Atlı Spor Kulübü, kurulduğu günden bu yana hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlara katılıyor. Takım, Azerbaycan’da düzenlenen 1. Çevgan Dünya Şampiyonası’nda da mücadele etti.

"OYUNLARIN KRALI, KRALLARIN OYUNU"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve kulüp başkanı Fatih Köse, çevganın kökeninin milattan önce 3. yüzyıla dayandığını belirterek, oyunun Orta Asya Türk kültürünün önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Çevganın başlangıçta savaş talimi olarak icra edildiğini ifade eden Köse, oyunun Türkler aracılığıyla İran’a ve ardından Bizans dahil olmak üzere doğu medeniyetlerine yayıldığını aktardı. Tarih boyunca “oyunların kralı, kralların oyunu” olarak anıldığını dile getirdi.

POLOYA İLHAM VEREN KADİM SPOR

Köse, 19. yüzyılda İngilizlerin bu oyunla tanışarak “polo” adı altında modern bir spor branşına dönüştürdüğünü ve Batı dünyasında yaygınlaştırdığını belirtti.

Çevganın kökeninin Türk kültürüne dayandığını vurgulayan Köse, 2003 yılında oyunun Azerbaycan adına UNESCO’ya “Karabağ Atlı Spor Oyunu” olarak tescil edildiğini hatırlattı.

Anadolu’da Selçuklular dönemine kadar oynanan çevganın, Osmanlı döneminde siyasi ve kültürel nedenlerle terk edildiğini ifade eden Köse, bu süreçte yerini cirit oyununa bıraktığını kaydetti.

"RAKİP BEKLİYORUZ"

Çevganı kültürel miras olarak gördüklerini dile getiren Köse, son 5-6 yıldır kendi imkanlarıyla bu sporu yeniden oynadıklarını söyledi.

Uluslararası alanda 2 dünya, 1 Avrupa şampiyonası ve Bağımsız Devletler Topluluğu Oyunları’na katıldıklarını aktaran Köse, Türkiye’de yeni takımların kurulmasını arzu ettiklerini belirterek, “Türkiye’de ilk ve tekiz, rakip bekliyoruz.” dedi.

"AMACIMIZ TÜRKİYE'DE GELİŞTİRMEK

Takım kaptanı Bilal Demir de atlı spora 8 yıl önce hobi olarak başladığını anlattı. Başlangıçta atlı okçuluk yaptıklarını belirten Demir, çevganı amatör olarak oynayarak geliştirdiklerini söyledi.

8 kişilik bir ekiple çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Demir, hedeflerinin bu sporu Sivas başta olmak üzere Türkiye genelinde yaygınlaştırmak olduğunu dile getirdi.