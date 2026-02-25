Osmanlı padişahlarının kılıç kuşandığı cami: Eyüp Sultan

Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan "İstanbul’un Selatin Camileri" dosya haberinde ele alınan Eyüp Sultan Camii, Osmanlı padişahlarının tahta geçiş törenlerinde kılıç kuşandığı mekan olarak biliniyor.

TARİH VE MANEVİYATIN BULUŞMA NOKTASI

Şehrin simge yapılarından biri olan cami, sadece mimari açıdan değil, manevi ve kültürel bir merkez olarak da dikkat çekiyor. Eyüp Sultan Camii, Osmanlı geleneğini yansıtan törenleri ve tarihi dokusuyla İstanbul’un tarihine ışık tutuyor.

KILIÇ KUŞANMA GELENEĞİ

Eyüp Sultan, Osmanlı padişahlarının iktidara geçiş sürecindeki geleneksel ritüellerinden biri olan kılıç kuşanma törenlerine sahne olmuş bir yapı olarak tarihe geçti. Bu törenler, camiyi hem dini hem de devlet geleneği açısından özel kılıyor.

GÜNÜMÜZDEKİ ÖNEMİ

Günümüzde de manevi atmosferini koruyan Eyüp Sultan Camii, yerli ve yabancı ziyaretçiler için hem tarih hem de kültür turizminin önemli duraklarından biri olmayı sürdürüyor.