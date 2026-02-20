Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 6 yılda yaklaşık 9 milyon ziyaretçi ağırladı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, 2 bin 500 akademisyen, bilim insanı ile kültür sanat camiasından davetlinin katıldığı törenle 20 Şubat 2020'de açıldı.

Millet Kütüphanesi, kapalı alanı 125 bin metrekare, 201 kilometre raf uzunluğu ve 5 bin 500 kişilik oturma kapasitesine sahip.

'TÜRKİYE'NİN DÜNYAYA AÇILAN PENCERESİ'

Kütüphane; mimari yapısı, zengin koleksiyonu, kültür ve sanat alanları ile çağın getirdiği teknolojik imkanlarıyla 'Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi' olarak niteleniyor.

Türkiye'de kütüphaneciliğe yeni ivme kazandıran Millet Kütüphanesi, bilgi kaynakları, hizmetleri ve çağdaş kütüphanecilik anlayışının yanı sıra kültür ve sanat merkezi olarak her yaştan, her eğitim ve kültür düzeyinden okuyuculara ve ziyaretçilere 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

141 MİLYON 718 BİN KAYNAKLI DEV KÜTÜPHANE

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi koleksiyonunda 5 milyon 663 bin 449 basılı kaynağın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'na ait 136 milyon belge, 567 bin defterin dijitali ve 103 bin 350 kitap ile toplam 141 milyon 718 bin 843 kaynağa ulaşarak dünyanın en büyük kütüphane sıralamasında 3'üncü sıraya yerleşti.

KÜTÜPHANEDE 350 MİLYONDAN FAZLA MAKALE VE RAPOR YAYINA ERİŞİLEBİLİYOR

Ülkenin en büyük kütüphanesi de olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 85 ana veri tabanına ait 245 veri tabanı içeriğinde 1 milyon 500 bin 'e-kitap', 8 milyon 'elektronik tez' ve 155 bin 'e-dergi'ye ait 350 milyondan fazla makale ve rapor yayına erişim imkanı bulunuyor.

Kütüphane eğitim merkezi, bilim ve teknoloji atölyelerinde 6 yılda düzenlenen toplam 2 bin 215 etkinliğe 21 bin 813 kişi katıldı.

6 YILDA 54 SERGİ DÜZENLENDİ

Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi ve Gençlik Kütüphanesi'nde 6 yıl boyunca 558 etkinlik düzenlendi.

Bu etkinliklere 4 bin 63 kişi katıldı.

Kütüphanede bu süre boyunca 453 bin 673 kişiye tanıtım turu yaptırıldı.

AÇILDIĞI GÜNDEN BU YANA YAKLAŞIK 9 MİLYON ZİYARETÇİ AĞIRLADI

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 136 ülkeye ait 137 farklı dilde kitap, okuyucunun hizmetine sunuldu.

Kütüphanede açıldığı günden bugüne toplam 54 sergi düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni 6 yılda toplam 8 milyon 837 bin 292 kişi ziyaret etti.