Bursa’da 70 yıllık sahur geleneği: Davul yerine 'Pilava, pilava'

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Emir Sultan Mahallesi’nde Ramazan ayı, Türkiye’nin birçok kentinden farklı bir gelenekle yaşatılıyor. Ülke genelinde sahur vakitlerinde davul sesleri yükselirken mahallede yaklaşık 70 yıldır davul çalınmıyor.

Mahalle sakinleri, Hz. Muhammed’in (SAV) soyundan geldiği kabul edilen ve Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid’in damadı olarak bilinen Emir Sultan'a (Muhammed bin Ali El Hüseyni el Buhari) duyulan hürmet nedeniyle bu geleneğin sürdürüldüğünü belirtiyor.

SOKAKLARDA "PİLAVA, PİLAVA" SESİ YÜKSELİYOR

Bursa’daki mahallede sahur vakti geldiğinde davul yerine sokaklarda “Pilava, pilava” diye sesleniliyor. Bu çağrıyla vatandaşlar sahura kaldırılıyor. Uygulama, yıllardır kesintisiz şekilde devam eden yerleşik bir Ramazan geleneği olarak biliniyor.

"TENCEREYLE AŞAĞI İNENLER BİLE OLUYOR"

Yaklaşık 40 yıldır mahallede yaşayan Şerafettin Torun, davul çalınmamasının eskiye dayanan bir rivayete bağlandığını ifade etti:

Emir Sultan Hazretleri’ne saygıdan dolayı burada davul çalınmaz. Geçmişte davulcuyla ilgili yaşanan bir olaydan sonra bu uygulamaya son verildiği anlatılır. O günden beri sahurda ‘Pilava, pilava’ diye seslenilir. Mahalleye yeni taşınanlar bazen bu geleneği bilmez, tencereyle aşağı inenler bile oluyor.

RAMAZAN'IN MANEVİ MERKEZİ

Emir Sultan Mahallesi’nin Ramazan ayında yoğun ilgi gördüğünü belirten mahalle sakinleri, iftar ve sahur atmosferinin yıllardır aynı gelenekle sürdürüldüğünü dile getirdi. Manevi atmosferiyle öne çıkan mahallede, sahur çağrısı da bu geleneğin simgelerinden biri olmaya devam ediyor.