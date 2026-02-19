Esenler’de sahura nostaljik dokunuş

İstanbul'un Esenler ilçesinde belediye tarafından organize edilen etkinlik kapsamında ekipler, nostaljik Vosvos araçlarla ilçe genelinde sahur turuna çıktı. Davul çalıp maniler okuyan ekipler, mahalle aralarında dolaşarak vatandaşları sahura kaldırdı.

Her yıl Ramazan ayında gerçekleştirilen uygulamayla, geleneksel sahur kültürünün yaşatılması hedefleniyor.

"HEM GELENEK HEM MODERN DOKUNUŞ"

Etkinliğe katılan Fikret Bayraktar, sahur davulculuğuna farklı bir boyut kazandırmak istediklerini belirtti. Klasik araçlarla sahur hizmeti verdiklerini ifade eden Bayraktar, uygulamanın özellikle pandemi döneminde ilgi gördüğünü söyledi.

Kış şartlarına rağmen görev başında olduklarını dile getiren Bayraktar, vatandaşların etkinliğe yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN YOĞUN İLGİ

Bayraktar, sahur saatlerinde balkonlara çıkan çocukların ve ailelerin kendilerine eşlik ettiğini, zaman zaman araçların yanında hatıra fotoğrafı çektirildiğini aktardı.

Klasik araçların oluşturduğu nostaljik atmosferin vatandaşlar tarafından beğenildiğini vurgulayan Bayraktar, uygulamanın sosyal medyada da ilgi gördüğünü ifade etti.

"HER GECE SAHURDAYIZ"

Ramazan davulculuğunun Osmanlı’dan bu yana süregelen bir gelenek olduğunu hatırlatan Bayraktar, Vosvoslu sahur uygulamasının bu geleneğe farklı bir soluk kattığını söyledi.

Ekiplerin Ramazan ayı boyunca her gece sahur vaktinde Esenler sokaklarında olacağı bildirildi.