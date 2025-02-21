Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, dünya kütüphanelerine rol model oluyor

AA

Kütüphane, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve 2 bin 500 akademisyen, bilim insanı ile kültür sanat camiasından davetlinin katıldığı törenle 20 Şubat 2020'de açıldı.

Açıldığı günden bugüne Türkiye'de kütüphane ve kütüphanecilik mesleğine yeni bir ivme kazandıran Millet Kütüphanesi, her yaştan okuyucu ve ziyaretçiye 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Koleksiyonunda 2 milyon 500 bin basılı kitap, 23 bin 400 dergiye ait 2 milyon 900 bin süreli yayın ile toplam 5 milyon 400 bin basılı kaynağın yer aldığı kütüphaneyi, kurulduğu günden bugüne aralarında devlet liderleri, büyükelçilerin de bulunduğu yaklaşık 7 milyon kişi ziyaret etti.

136 ÜLKEDEN 140 DİLDE KİTAP BULUNUYOR

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, kütüphanenin açılışının 5. yılı dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kütüphanenin kurulduğu günden bugüne kadar yaklaşık 7 milyon ziyaretçiyi ağırladığını belirten Tuğlu, geçen yıl kütüphaneyi günlük ortalama 5 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin, Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olduğunu vurgulayan Tuğlu, "Şu anda 5,5 milyon basılı kaynağa ulaştık. Kütüphanemiz, dünyanın farklı ülkelerinden gelen özel koleksiyonlarla da zenginleşiyor. Cihannüma Salonu'nda 136 ülkeden, 140 dilde kitap bulunuyor" diye konuştu.

Tuğlu, kütüphanenin, klasik bir kütüphaneden öte bir yaşam ve öğrenme merkezi olduğunu, bu kapsamda inovasyon ve eğitim alanlarında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini aktardı.

Etkinliklerin içeriğine de değinen Tuğlu,

"DENEYAP ATÖLYELERİ YAPIYORUZ"

"Hafta sonları 4 gruba yönelik 'deneyap atölyeleri' gerçekleştiriyoruz. Hafta içi ise ASELSAN'ın açtığı robot koluyla yapay zeka sınıfları, Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yapay zeka, girişimcilik ve siber güvenlik eğitimleriyle bizim kendi imkanlarımızla düzenlediğimiz 30'a yakın eğitim faaliyeti devam ediyor" bilgisini verdi.

"DÜNYADA KABUL GÖRMEYE BAŞLADI"

Kuruluşundan bu yana 35'e yakın sergiye ev sahipliği yaptıklarını, yakın zamanda iki sergi daha açacaklarını belirten Tuğlu, ramazan ayı boyunca da birçok etkinlik düzenleyeceklerini söyledi.